За полгода паллиативная помощь понадобилась большему числу людей, чем ожидалось

Паллиативная помощь на дому постепенно внедряется с 2023 года, а как пилотный проект - с 2021 года. В 2023 году на эти цели было выделено 1,7 млн евро, в 2024 году и далее ежегодно - 6,7 млн евро. Эти суммы предназначены только для медицинской помощи, при этом работа мобильных команд оплачивается по фактическому объему оказанных услуг, то есть объем финансирования, в который обязательно нужно уложиться, не запланирован. Чтобы уменьшить дублирование услуг и более четко определить сферы ответственности, в дальнейшем мобильные команды должны будут составлять план ухода с учетом поддержки, оказываемой и другими органами (самоуправлениями).