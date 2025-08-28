За полгода паллиативная помощь понадобилась большему числу людей, чем ожидалось
Мобильным командам паллиативной помощи из средств на непредвиденные случаи выделено дополнительно 15,1 млн евро для ухода за взрослыми пациентами на дому, в том числе 9,1 млн евро получит Министерство благосостояния на социальный компонент, а 6 млн евро - Министерство здравоохранения.
Дополнительные средства необходимы, так как за первые шесть месяцев этого года паллиативная помощь потребовалась большему количеству людей и в течение более длительного времени, чем планировалось, пишет Diena.
Паллиативная помощь на дому постепенно внедряется с 2023 года, а как пилотный проект - с 2021 года. В 2023 году на эти цели было выделено 1,7 млн евро, в 2024 году и далее ежегодно - 6,7 млн евро. Эти суммы предназначены только для медицинской помощи, при этом работа мобильных команд оплачивается по фактическому объему оказанных услуг, то есть объем финансирования, в который обязательно нужно уложиться, не запланирован. Чтобы уменьшить дублирование услуг и более четко определить сферы ответственности, в дальнейшем мобильные команды должны будут составлять план ухода с учетом поддержки, оказываемой и другими органами (самоуправлениями).
В обязанности мобильной команды входит личный уход за пациентом: помощь при гигиенических процедурах, приеме пищи, смене одежды, замене средств ухода при недержании, применении медикаментов и обеспечении техническими вспомогательными средствами. В свою очередь уход на дому, который обеспечивают службы самоуправлений, предусматривает поддержку в повседневной жизни - ведение хозяйства, доставку продуктов и медикаментов.