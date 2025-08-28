За полгода паллиативная помощь понадобилась большему числу людей, чем ожидалось
Паллиативная помощь на дому получит дополнительно 15,1 млн евро.
Мобильным командам паллиативной помощи из средств на непредвиденные случаи выделено дополнительно 15,1 млн евро для ухода за взрослыми пациентами на дому, в том числе 9,1 млн евро получит Министерство благосостояния на социальный компонент, а 6 млн евро - Министерство здравоохранения.

Дополнительные средства необходимы, так как за первые шесть месяцев этого года паллиативная помощь потребовалась большему количеству людей и в течение более длительного времени, чем планировалось, пишет Diena.

Паллиативная помощь на дому постепенно внедряется с 2023 года, а как пилотный проект - с 2021 года. В 2023 году на эти цели было выделено 1,7 млн евро, в 2024 году и далее ежегодно - 6,7 млн евро. Эти суммы предназначены только для медицинской помощи, при этом работа мобильных команд оплачивается по фактическому объему оказанных услуг, то есть объем финансирования, в который обязательно нужно уложиться, не запланирован. Чтобы уменьшить дублирование услуг и более четко определить сферы ответственности, в дальнейшем мобильные команды должны будут составлять план ухода с учетом поддержки, оказываемой и другими органами (самоуправлениями).

В обязанности мобильной команды входит личный уход за пациентом: помощь при гигиенических процедурах, приеме пищи, смене одежды, замене средств ухода при недержании, применении медикаментов и обеспечении техническими вспомогательными средствами. В свою очередь уход на дому, который обеспечивают службы самоуправлений, предусматривает поддержку в повседневной жизни - ведение хозяйства, доставку продуктов и медикаментов. 

