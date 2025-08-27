На улице Илукстес водитель врезался в металлические барьеры и фонарь.
Аварии и происшествия
Сегодня 00:19
В Риге пьяный водитель снес ограждения и фонарный столб - промилле в крови зашкаливали
Утро для жителей окрестностей улицы Илукстес в Риге началось с громкого удара. Автомобиль врезался в металлические барьеры на обочине дороги.
Внедорожник зацепился за дорожные барьеры, повалив несколько секций ограждения, а также задел одну из уличных фонарных опор. Сначала очевидцам было непонятно, как такое могло произойти, однако вскоре выяснилось, что водитель находился в сильном алкогольном опьянении в тот момент, когда солнце лишь немного поднялось над горизонтом, сообщает «Degpunktā».
«Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения 3,62 промилле, съехал с проезжей части и врезался в фонарный столб», — сообщила представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.
Полиция продолжает расследование, возбужден уголовный процесс.