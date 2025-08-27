В Риге пьяный водитель снес ограждения и фонарный столб - промилле в крови зашкаливали

Внедорожник зацепился за дорожные барьеры, повалив несколько секций ограждения, а также задел одну из уличных фонарных опор. Сначала очевидцам было непонятно, как такое могло произойти, однако вскоре выяснилось, что водитель находился в сильном алкогольном опьянении в тот момент, когда солнце лишь немного поднялось над горизонтом, сообщает «Degpunktā».