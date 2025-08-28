Латвийский парадокс - медицинские услуги получают больше людей, чем официально проживает в стране. Как так?

По данным Минздрава, за рубежом задекларировано примерно 214 тысяч граждан Латвии, имеющих право лечиться за деньги нашего госбюджета. Но надо учитывать, что это число не является абсолютно точным, так как есть часть латвийских подданных, которые проживают за границей, не поставив об этом в известность Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), от которого НСЗ получает данные. "То, сколько таких людей, никто сказать не может. Если они сохраняют задекларированное место жительства в Латвии, то в НСЗ они учитываются как получатели услуг здравоохранения в Латвии", - отметил экс-глава НСЗ Эдгар Лабсвирс.