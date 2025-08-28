Латвийский парадокс - медицинские услуги получают больше людей, чем официально проживает в стране. Как так?
Несмотря на официальную численность населения Латвии в 1,86 миллиона человек, государственные медицинские услуги получают более 2,2 миллиона. Причина — неточности в реестрах, миграция и расширенный круг получателей помощи.
Центральное статистическое управление сообщило, что общая численность населения Латвии составляет 1 856 932 человека (данные за январь этого года). При этом данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ) показывают, что медицинские услуги в Латвии за государственные деньги получают 2,2 млн жителей. Почему так? И куда делся замысел должностных лиц о том, что подданные латвийского государства, проживающие за пределами нашей страны или не занятые в Латвии, должны полностью платить за свое здравоохранение сами?
"Количество граждан, возможно, сокращается, но число проживающих в Латвии, по сути, может увеличиваться. Посмотрите, сколько людей у нас требуют медицинские услуги - это 2,4 млн человек, которые есть в базе данных Национальной службы здравоохранения. Мы оперируем очень часто нашими предположениями, а не реальностью", - заявил на днях в передаче ТВ24 "Preses klubs" руководитель Латвийского центра кардиологии Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня Андрей Эрглис. Кардиолог обратил внимание на то, что денег на здравоохранение могло бы выделяться больше (при подготовке госбюджета на 2026 год Минздрав указал, что отрасли не хватает 653 млн евро), если бы необходимое для медицины финансирование подсчитывалось с учетом реального числа жителей страны.
По данным Минздрава, за рубежом задекларировано примерно 214 тысяч граждан Латвии, имеющих право лечиться за деньги нашего госбюджета. Но надо учитывать, что это число не является абсолютно точным, так как есть часть латвийских подданных, которые проживают за границей, не поставив об этом в известность Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), от которого НСЗ получает данные. "То, сколько таких людей, никто сказать не может. Если они сохраняют задекларированное место жительства в Латвии, то в НСЗ они учитываются как получатели услуг здравоохранения в Латвии", - отметил экс-глава НСЗ Эдгар Лабсвирс.
К тому же не всегда близкие сообщают УДГМ, что их родственник, гражданин Латвии, умер за границей и его фамилия подлежит изъятию из Реестра жителей. "Понятно, что в реестр внесено больше жителей, чем реально есть в живых. Если человек умер за границей и данные не дошли до реестра, считается, что он жив. Поэтому и эти 214 тысяч - неточное число", - считает Лабсвирс. Кроме того, на деньги госбюджета лечатся и беженцы из Украины, граждане Евросоюза, стран европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, место жительства которых находится в Латвии.