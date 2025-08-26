Почему Хосам Абу Мери выбыл из гонки за пост председателя партии "Единство"

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил сам Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама". Такое решение он принял, так как приоритетом считает работу на посту министра здравоохранения. Абу Мери отметил, что в год выборов в Сейм председателю партии придется очень много работать и было бы неправильно, если бы одновременно председатель был занят и в министерстве.