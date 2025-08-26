В декабре счета за воду в Риге снова планируют увеличить - сколько будем платить?

В настоящее время установленный тариф в Риге составляет 2,34 евро/м³ (без НДС), однако он уже не покрывает все расходы, необходимые для восстановления городских сетей водоснабжения и канализации. Чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг, требуется срочно увеличить интенсивность работ по содержанию и капитальному ремонту сетей: на данный момент в Риге 35% канализационных и 29% водопроводных труб превысили срок службы.