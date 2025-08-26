В декабре счета за воду в Риге снова планируют увеличить - сколько будем платить?
В Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) подан проект тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения SIA Rīgas ūdens. Согласно проекту, с 1 декабря 2025 года тариф планируется повысить на 0,33 евро/м³ (без НДС).
В настоящее время установленный тариф в Риге составляет 2,34 евро/м³ (без НДС), однако он уже не покрывает все расходы, необходимые для восстановления городских сетей водоснабжения и канализации. Чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг, требуется срочно увеличить интенсивность работ по содержанию и капитальному ремонту сетей: на данный момент в Риге 35% канализационных и 29% водопроводных труб превысили срок службы.
С 1 декабря предлагается установить тариф в размере 2,67 евро/м³ (без НДС), что на 0,33 евро больше нынешнего уровня. Для одной средней семьи в многоквартирном доме это означало бы рост ежемесячных расходов примерно на 2,60 евро, или менее 1% от средних доходов домохозяйств.
Согласно представленному SPRK проекту тарифа, полученные средства от повышения планируется направить на обновление городских сетей. Даже после возможного увеличения тарифов стоимость услуг в Риге останется одной из самых низких в Латвии.