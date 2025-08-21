В России предлагают считать Балтийский регион "потенциальным театром военных действий"

В статье отмечается, что "серая зона" - пространство повышенной опасности, где могут неожиданно вспыхнуть конфликты. "В "серой зоне" происходит соперничество не за отдельные объекты тактического и оперативно-тактического значения, а за общие преимущества информационного характера, а также достижения экономических целей. Особенностью "серых зон" является отсутствие легальных способов достижения поставленных целей", - пишет Межевич, добавляя, что в таких условиях России с военной точки зрения будет очень сложно "пробить дорогу" в Северном море. Автор утверждает, что "ситуация в странах Балтии, Польше и государствах Северной Европы стала необратимой" и к власти в этих странах могут прийти только партии, поддерживающие агрессию против России. В то же время страны Балтии и Северной Европы активно развивают сотрудничество в области безопасности и обороны с Британией и Германией. "Такое взаимодействие преследует стратегическую цель создания военной, политической и экономической угрозы для России и Беларуси", - заявляет Межевич.