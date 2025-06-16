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Жительница Вентспилса хотела сдать экзамен по итальянскому языку - ее отправили это делать в самой Италии
Зрительница передачи "Bez Tabu" Лиене выучила итальянский язык и теперь готова подтвердить свои знания, сдав экзамен на получение сертификата. Она обратилась в Латвийский университет, чтобы узнать, где это можно сделать, и была сильно удивлена, узнав, что в Латвии такой возможности нет.
«Много лет я время от времени изучала итальянский — и на курсах, и самостоятельно. В последнее время занялась этим более серьезно и решила попробовать сдать экзамен. Когда начала узнавать, где это можно сделать, была очень удивлена, узнав, что в Латвии экзамен сдать невозможно. В Латвийском университете мне вежливо объяснили, что экзамен можно сдать только в Италии», - сказала Лиене.
В Латвийском университете не нашлось человека, который мог бы дать комментарий о возможности сдачи экзамена по итальянскому языку. Журналистам удалось выяснить, что последний раз договор о сотрудничестве по преподаванию итальянского языка был заключен 10 лет назад, а последний раз экзамен можно было сдать в 2018 году.