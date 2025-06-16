Жительница Вентспилса хотела сдать экзамен по итальянскому языку - ее отправили это делать в самой Италии

«Много лет я время от времени изучала итальянский — и на курсах, и самостоятельно. В последнее время занялась этим более серьезно и решила попробовать сдать экзамен. Когда начала узнавать, где это можно сделать, была очень удивлена, узнав, что в Латвии экзамен сдать невозможно. В Латвийском университете мне вежливо объяснили, что экзамен можно сдать только в Италии», - сказала Лиене.