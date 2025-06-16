В магазинах Латвии вскоре подешевеют более 50 товаров - министр обещает

Как сообщалось, 27 мая Минэкономики, ассоциации торговых предприятий и производителей подписали меморандум о снижении цен на продукты питания, который предусматривает внедрение корзины продуктов с низкими ценами, создание инструмента для сравнения цен и увеличение доли в магазинах продуктов местного происхождения. Создание корзины продуктов по низким ценам предусматривает, что в десяти категориях товаров торговые сети будут предлагать по крайней мере один продукт по самой низкой цене в своей категории, а сами продукты будут периодически меняться на другие в этой же категории.