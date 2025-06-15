Сводка от спасателей за сутки: смерть в лесу, пожары в Цесисе и Елгаве, спасенная кошка
В субботу в разных регионах Латвии произошел ряд чрезвычайных происшествий.
Незадолго до 23:00 спасатели выехали в волость Дикли, где в болотистом пруду примерно в трех километрах в глубине леса было найдено тело погибшего. С помощью квадроцикла погибший был доставлен к сотрудникам Государственной полиции, сообщили агентству LETA представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Тем временем в Риге из Даугавы был извлечен человек, которого доставили на берег и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).
В 17:37 в субботу пожарные выехали на улицу Скудру в Цесисе, где в двухэтажном жилом доме горели две комнаты и бытовые вещи на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировался человек, который был передан медикам СНМП. Работы на месте происшествия завершились в 20:53.
Также в 19:14 поступила информация о пожаре на улице Руллю в Елгаве. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горят крыша и перекрытие одноэтажного жилого дома — общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека, а пожарные спасли кошку. Работы на месте завершились в 21:39.
Всего за прошедшие сутки — с 6:30 утра 14 июня до 6:30 утра 15 июня — Государственная пожарно-спасательная служба получила 51 вызов: 10 на тушение пожаров, 26 — на спасательные работы и еще 15 оказались ложными.