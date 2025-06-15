Сводка от спасателей за сутки: смерть в лесу, пожары в Цесисе и Елгаве, спасенная кошка

В 17:37 в субботу пожарные выехали на улицу Скудру в Цесисе, где в двухэтажном жилом доме горели две комнаты и бытовые вещи на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировался человек, который был передан медикам СНМП. Работы на месте происшествия завершились в 20:53.