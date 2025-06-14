Подавляющее число латвийцев всеядны - было бы что есть!

В ходе опроса 67% жителей отметили, что едят все продукты без ограничений, а 33% респондентов заявили, что воздерживаются от употребления в пищу какого-либо специфического продукта или группы продуктов питания. В том числе 7% опрошенных не употребляют в пищу свинину, 5% - говядину, 5% - молочные продукты, 3% - рыбу, а 1% - мясо птицы.