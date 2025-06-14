На Центральном рынке все выходные проходит ярмарка литовских ремесел и кулинарного наследия

Во время ярмарки будут проходить демонстрации ремесленных умений — желающие смогут увидеть, как отливаются восковые свечи, вырезаются деревянные ложки, плетутся корзины, прядется пряжа, а также будет показан процесс приготовления традиционного литовского пирога шакотис.