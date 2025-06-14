На Центральном рынке все выходные проходит ярмарка литовских ремесел и кулинарного наследия
С пятницы до воскресенья на Центральном рынке Риги, на площади Беньямина рядом с Мясным павильоном, проходит ярмарка литовских ремесел и кулинарного наследия, в которой принимают участие 70 торговцев.
На литовской ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы — украшения, одежду, керамику и фарфор, льняной текстиль, плетеные корзины, посуду и национальные сувениры.
Мастера литовского кулинарного наследия предложат широкий ассортимент домашних деликатесов — копченое мясо и рыбу, более 30 видов сыра, кондитерские изделия, натуральные специи и другие традиционные продукты. Посетители смогут попробовать любимые литовские блюда — цеппелины, холодный борщ, жемайтские блины и домашний ржаной квас.
Во время ярмарки будут проходить демонстрации ремесленных умений — желающие смогут увидеть, как отливаются восковые свечи, вырезаются деревянные ложки, плетутся корзины, прядется пряжа, а также будет показан процесс приготовления традиционного литовского пирога шакотис.
Кульминацией мероприятия станут выходные, 14 и 15 июня, когда гостей ярмарки порадуют литовские фольклорные коллективы с песнями и танцами, а также выступит маэстро из Литвы — Вальдемарас Франконис.