Несмотря на критику, омбудсмен не планирует уходить в отставку

Янсонсу известно, что депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") в настоящее время собирает подписи за его отставку. "Если подобные попытки будут иметь место, я, конечно, буду ждать реакции и отношения других политиков", - сказал Янсонс. Однако на данный момент он считает, что решение об отставке было бы опрометчивым. "Потому что какова будет причина?" - спросил омбудсмен. Он подчеркнул, что своевременно уведомил президиум Сейма о том, что не сможет присутствовать на оглашении доклада в парламенте по состоянию здоровья. Янсонс был помещен в больницу из-за сердечной аритмии.