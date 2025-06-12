У коронавируса появился новый штамм - есть ли Nimbus в Латвии и насколько он опасен?
В Европе быстро распространяется новый штамм коронавируса Nimbus — вариант заразного Omicron. Согласно информации, в Германии он уже составляет почти 17% всех случаев, и специалисты предупреждают о возможной волне заболеваний в разгар туристического сезона. Стоит ли волноваться латвийцам?
Глава департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) Юрий Перевощиков говорит, что в Латвии постоянно продолжается надзор за коронавирусом. Вспышка этого заболевания происходит, как правило, два раза в год. Особенно массово — летом, когда люди много путешествуют. При этом вирус претерпел множество мутаций, Nimbus — одна из них, сообщает LSM+.
«Nimbus появился в конце января, и уже к 28 мая его обнаружили в 22 странах мира. Он достаточно заразный, но при этом тяжелая клиническая ситуация наблюдается редко. Высокий риск сохраняется только для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — говорит специалист.
Латвийские эпидемиологи постоянно мониторят состояние сточных вод — по ним можно отследить наличие вирусов. Пока ни в одной из проб новый штамм коронавируса не обнаружен. «Nimbus мы пока не нашли, но это не значит, что он к нам не придет. Думаю, что он не вызовет высокого роста заболеваний. Картина будет примерно такой же, как прошлым летом», — говорит Перевощиков.
Симптомы нового штамма такие же, как при любом другом коронавирусе: температура, боль в горле, ломота в суставах. «Чувствуете симптомы? Сидите дома. Если контакт неизбежен — надевайте маску. И соблюдайте стандартные правила безопасности — прежде всего, чаще мойте руки», — советует специалист.