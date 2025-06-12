У коронавируса появился новый штамм - есть ли Nimbus в Латвии и насколько он опасен?

Латвийские эпидемиологи постоянно мониторят состояние сточных вод — по ним можно отследить наличие вирусов. Пока ни в одной из проб новый штамм коронавируса не обнаружен. «Nimbus мы пока не нашли, но это не значит, что он к нам не придет. Думаю, что он не вызовет высокого роста заболеваний. Картина будет примерно такой же, как прошлым летом», — говорит Перевощиков.