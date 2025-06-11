По этой причине Латвия ежегодно теряет 12 миллионов евро и десятки рабочих мест

Кампания EUIPO «Что на вашем столе?» предлагает потребителям практические советы по защите от поддельных продуктов. Настоятельно рекомендуется приобретать товары у официальных розничных продавцов и дистрибьюторов, а также только на официальных сайтах брендов, чтобы избежать фальсификатов и подделок. Проверка маркировки продукта, его происхождения и наличие сертификационных логотипов может помочь определить подлинность товара. Особенно важно обращать внимание на официальные географические указания ЕС, чтобы быть уверенным в подлинности покупаемых продуктов.