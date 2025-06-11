По этой причине Латвия ежегодно теряет 12 миллионов евро и десятки рабочих мест
Европейское бюро интеллектуальной собственности (EUIPO) начало кампанию «Что у вас на столе?», чтобы привлечь внимание к фальсифицированным продуктам питания и напиткам, поступающим на рынок по всему ЕС. Эта инициатива стала ответом на недавние исследования, которые показали: такие подделки представляют серьезную угрозу как здоровью потребителей, так и экономике Европы.
В рамках одной из общеевропейских операций было конфисковано поддельных продуктов питания на сумму 91 миллион евро. Особенно часто подделываются вина и крепкие спиртные напитки: ежегодные убытки от их фальсификации в ЕС составляют 2,289 миллиарда евро, а количество потерянных рабочих мест — почти 5700. В Латвии эти потери достигают 12 миллионов евро и более 74 рабочих мест ежегодно.
В поддельных продуктах нередко обнаруживают опасные вещества, включая метанол, ртуть и токсичные пестициды. «Что у вас на столе?» — с этим вопросом обращается EUIPO в своей кампании ко Дню борьбы с контрафактом, напоминая о рисках, которые несут подделки продуктов и напитков. Эти фальсификаты подрывают здоровье, экономику и гастрономическое наследие Европы.
Хотя подделки чаще всего ассоциируются с люксовыми товарами и модой, согласно отчету 2022 года о преступлениях в сфере интеллектуальной собственности, продукты питания — особенно печенье, макароны, чипсы и сладости — стали второй по распространенности категорией подделок в 2020 году.
Рост онлайн-торговли открыл новые возможности для фальсификаторов. Преступники подделывают упаковку, этикетки, имитируют производство, чтобы обмануть потребителей и подменить качественные продукты подделками.
Реальные операции правоохранительных органов, такие как ежегодная акция OPSON от Европола и Интерпола, подтверждают масштаб проблемы. В 2024 году в ходе одной из таких операций было изъято поддельных продуктов почти на 91 миллион евро.
Глава EUIPO Жоау Неграу отмечает: «Фальсифицированные продукты и напитки представляют собой серьезную угрозу здоровью. Наша цель — дать потребителям знания, чтобы они могли себя защитить, поддерживая добросовестные компании, соблюдающие стандарты ЕС. Это борьба, которую мы должны вести вместе — государственные органы, производители и покупатели».
Как потребители могут защитить себя?
Кампания EUIPO «Что на вашем столе?» предлагает потребителям практические советы по защите от поддельных продуктов. Настоятельно рекомендуется приобретать товары у официальных розничных продавцов и дистрибьюторов, а также только на официальных сайтах брендов, чтобы избежать фальсификатов и подделок. Проверка маркировки продукта, его происхождения и наличие сертификационных логотипов может помочь определить подлинность товара. Особенно важно обращать внимание на официальные географические указания ЕС, чтобы быть уверенным в подлинности покупаемых продуктов.
Также важно тщательно осматривать упаковку и сам продукт: у подделок часто встречаются заметные дефекты отделки или орфографические ошибки. Проверить происхождение товара могут помочь инструменты проверки подлинности, такие как QR-коды и голограммы. EUIPO опубликовал руководство по технологиям борьбы с подделками и пиратством, в которое включено более 40 решений, способных помочь предпринимателям защитить свои бренды.