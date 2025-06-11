Силиня о победе Элксниньша: выбор жителей Даугавпилса надо уважать, но...

Силиня подчеркнула, что необходимо уважать выбор избирателей Даугавпилса. «Даугавпилс для нас важен», — отметила она. «На мой взгляд, остальным партиям в Латвии нужно сделать свои выводы», — добавила Силиня. Она также сказала, что, безусловно, все хотели бы, чтобы в Даугавпилсе больше использовался государственный язык и чтобы мэр тоже чаще говорил на государственном языке.