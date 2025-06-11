Силиня о победе Элксниньша: выбор жителей Даугавпилса надо уважать, но...
После результатов выборов в Даугавпилсе остальные партии Латвии должны "сделать свои выводы", заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе TV3 "900 секунд".
Силиня подчеркнула, что необходимо уважать выбор избирателей Даугавпилса. «Даугавпилс для нас важен», — отметила она. «На мой взгляд, остальным партиям в Латвии нужно сделать свои выводы», — добавила Силиня. Она также сказала, что, безусловно, все хотели бы, чтобы в Даугавпилсе больше использовался государственный язык и чтобы мэр тоже чаще говорил на государственном языке.
«Эти выводы нам всем нужно учитывать и уметь донести их до людей в Даугавпилсе», — заявила премьер-министр, добавив, что очевидно: в настоящее время в думе Даугавпилса фактически установится монополия.
Ранее сообщалось, что партия действующего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша Sarauj, Latgale! добилась доминирующего результата на муниципальных выборах 2025 года. Она получила 14 из 15 депутатских мандатов. Из остальных партий только Latvijas attīstībai удалось получить одно место в думе Даугавпилса.
Явка избирателей в Даугавпилсе была средней — 42,4% от числа имеющих право голоса.