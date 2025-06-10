Рост цен на продукты и услуги выше ожиданий: Банк Латвии резко пересмотрел инфляционный прогноз

В Банке Латвии сообщили, что повышение прогноза инфляции на 2025 год до 3,4% обусловлено более стремительным, чем прогнозировалось ранее, ростом цен на продукты питания и услуги. При этом в Банке Латвии ожидают, что в 2025 году основная инфляция в Латвии, или инфляция без учета цен на продукты питания и энергию, составит 3,2%, а в 2026 году и в 2027 году - 2,4%.