Трудовой стаж исчез без следа: как Татьяна из Тукумса лишилась права на досрочную пенсию
Татьяна из Ирлавы, Тукумский край, с не самыми приятными впечатлениями вспоминает, как 38 лет назад начала работать в Jaunpils pienotava. В этом предприятии она проработала несколько лет. Сейчас женщина хочет выйти на досрочную пенсию.
Позднее Татьяна также несколько лет работала дежурной в спортивном зале Ирлавы. Этой весной женщина решила подать заявление на досрочную пенсию и ушла с работы. Однако оформить пенсию не удалось — не хватает трудового стажа, сообщает "Bez Tabu".
Татьяна обратилась в свою первую рабочую организацию — Jaunpils pienotava, где она проработала несколько лет. Однако, как выяснилось, этот период не зафиксирован в ее трудовой книжке. Представитель предприятия сообщил женщине, что никаких сведений о ее работе там не сохранилось, и доказать факт трудоустройства уже невозможно. По словам Татьяны, она — не единственная бывшая сотрудница, которая сейчас не может подтвердить свой стаж.
Поскольку с 2002 года трудовые книжки были отменены, компанию нельзя привлечь к ответственности за отсутствие записей о работниках.
Руководитель предприятия Янис Бертулсон подтвердил, что, к сожалению, никаких данных о времени работы Татьяны не сохранилось.
В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) пояснили, что исключений нет — для досрочной пенсии необходимо наличие 30 лет трудового стажа. Так что если она хочет претендовать на досрочную пенсию, ей не остается ничего другого, как обращаться в суд.