Трудовой стаж исчез без следа: как Татьяна из Тукумса лишилась права на досрочную пенсию

Татьяна обратилась в свою первую рабочую организацию — Jaunpils pienotava, где она проработала несколько лет. Однако, как выяснилось, этот период не зафиксирован в ее трудовой книжке. Представитель предприятия сообщил женщине, что никаких сведений о ее работе там не сохранилось, и доказать факт трудоустройства уже невозможно. По словам Татьяны, она — не единственная бывшая сотрудница, которая сейчас не может подтвердить свой стаж.