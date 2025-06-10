ФОТО: полиция частично ограничила доступ к памятнику Свободы
Во вторник на квалификационный матч чемпионата мира 2026 года между мужскими сборными Латвии и Албании ожидается прибытие около 500 албанских болельщиков, поэтому полиция частично ограничила доступ к площади Бривибас. Об этом сказал начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич.
На матч ожидается прибытие около 450–500 албанских фанатов, и федерация в сотрудничестве с полицией готовится обеспечить проведение игры без инцидентов.
В Латвийской футбольной федерации рассматривают матч с Албанией не как отдельное событие, а как подготовку к сентябрьским и октябрьским играм с Сербией и Англией — на матч с англичанами ожидается около 2400 болельщиков из Великобритании.
Во вторник площадь Бривибас частично закрыта по распоряжению исполнительного директора самоуправления, и возле памятника Свободы не будут допущены никакие фанатские активности.
«С помощью ограждений памятник частично закрыт, но одновременно люди смогут его посетить. В случае угроз или нарушений правопорядка полиция примет решение о полном перекрытии площади», — подчеркнул Стальгевич.
Он отметил, что полиция учится на опыте, ведь осенью ожидаются более серьезные вызовы. В центре города сотрудники Государственной и Рижской муниципальной полиции будут работать в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений, используя все доступные ресурсы.
Фанаты Ajax устроили хаос у памятника Свободы (23.01.2025)
Готовясь к матчу против латвийского чемпиона RFS, известные на весь мир амстердамские футбольные болельщики Ajax шумом и дымом продемонстрировали свое ...