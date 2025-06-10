Железнодорожный перевозчик Vivi заметил, что жители Латвии стали иначе передвигаться

На электрифицированных линиях наибольший рост числа перевезенных пассажиров в мае этого года зафиксирован в направлениях Айзкраукле и Елгавы — на 5% больше по сравнению с маем 2024 года. Больше всего пассажиров путешествовали в направлении Тукумса — в мае 2025 года поезд выбрали около 660 тысяч человек, что на 4% больше, чем в прошлом году. Следующе по росту пассажиропотока направление - Скулте, где зафиксирован прирост на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.