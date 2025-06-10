Железнодорожный перевозчик Vivi заметил, что жители Латвии стали иначе передвигаться
В мае 2025 года поездами пассажирского перевозчика Vivi воспользовались 1,8 миллиона пассажиров, что почти на 80 тысяч больше, чем в мае прошлого года.
"На электрифицированных железнодорожных линиях, где движение обслуживают новые электропоезда Vivi, число пассажиров продолжает расти. Эта тенденция свидетельствует о том, что привычки передвижения людей меняются — все больше людей выбирают поезд для ежедневных и выходных поездок", - сообщает предприятие.
Для повышения доступности и облегчения планирования постепенно внедряются интервальные графики, согласно которым поезда курсируют через равные промежутки времени — например, каждые 15 или 30 минут. С 1 июня такой график с интервалом в 15 минут введен в направлении Юрмалы.
На электрифицированных линиях наибольший рост числа перевезенных пассажиров в мае этого года зафиксирован в направлениях Айзкраукле и Елгавы — на 5% больше по сравнению с маем 2024 года. Больше всего пассажиров путешествовали в направлении Тукумса — в мае 2025 года поезд выбрали около 660 тысяч человек, что на 4% больше, чем в прошлом году. Следующе по росту пассажиропотока направление - Скулте, где зафиксирован прирост на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
На неэлектрифицированных железнодорожных линиях в мае этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года пассажиропоток увеличился в направлении Сигулды — на 10%, а также в направлении Даугавпилса — на 7%. Особенно значительный рост — 124% — достигнут на маршруте Лугажи–Валга, что свидетельствует о растущем интересе к введенному в начале этого года рейсу, соединяющему Вильнюс, Ригу и Таллин.
Но не все так прекрасно, как описывает перевозчик. Мы недавно сообщали о том, что с неприятной ситуацией столкнулась жительница Латвии Андра, которая 25 мая направлялась на концерт в Дзинтари, выбрав для поездки новый электропоезд Vivi. Увы, на концерт она так и не попала.