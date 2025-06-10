Конференция ООН: Силиня призвала к коллективным действиям в борьбе с российским теневым флотом

В конференции в этом году приняли участие почти 50 глав государств и правительств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Испании, Хорватии, Греции и Ирландии.