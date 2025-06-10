Конференция ООН: Силиня призвала к коллективным действиям в борьбе с российским теневым флотом
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня 3-й конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по океану во Франции призвала к более решительным коллективным действиям в борьбе против российского теневого флота для повышения безопасности в Балтийском море.
"Чрезвычайно важно укреплять безопасность Балтийского моря, защищать морскую инфраструктуру и активно выступать против российского теневого флота, который угрожает безопасности региона. Необходимо и более тесное международное сотрудничество, чтобы отреагировать на эти угрозы общими усилиями", - сказала Эвика Силиня.
В рамках рабочего визита состоялись неформальные переговоры лидеров государств и прошла 3-я конференция ООН (UNOC 3) по океану, где премьер-министр приняла участие в дискуссии, а также выступила с речью о безопасности Балтийского моря.
В конференции в этом году приняли участие почти 50 глав государств и правительств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Испании, Хорватии, Греции и Ирландии.