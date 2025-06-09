Рига продлевает бесплатный проезд для украинцев до конца 2025 года
фото: Рижская дума
Рижская дума продлит бесплатный проезд для граждан Украины.
В Латвии

Рига продлевает бесплатный проезд для украинцев до конца 2025 года

Отдел новостей

Riga.lv / Otkrito.lv

В понедельник, 9 июня, на заседании Комитета по вопросам транспорта и сообщения депутаты приняли решение продлить срок действия 100% льготы на проезд в общественном транспорте Риги для жителей Украины до 31 декабря 2025 года.

Для получения этой льготы украинский гражданин должен быть зарегистрирован на административной территории самоуправления, а также оформить льготу на проезд в установленном порядке у предприятия Rīgas satiksme.

Согласно статистике регистрации поездок, собранной в Центре поддержки украинцев в Риге за период с июля по декабрь 2024 года, ожидается, что общее количество поездок может достичь 1,8 миллиона.

Вопрос еще предстоит рассмотреть на заседании Рижской думы.

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