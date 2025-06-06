В окрестностях Риги пройдут учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов: что важно знать жителям
фото: DALL-E
С 9 по 20 июня будут тренироваться саперы и земессарги.
В Латвии

В окрестностях Риги пройдут учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов: что важно знать жителям

Отдел новостей

Otkrito.lv

С 9 по 20 июня в окрестностях Риги пройдут учения специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Во время учений военнослужащие Национальных вооруженных сил и земессарги будут отрабатывать навыки поиска и уничтожения взрывоопасных объектов.

С начала года специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов уже выезжали на 439 вызовов. В общей сложности было уничтожено 1794 взрывоопасных объекта и 7103 единицы стрелковой боеприпасов. На территории Латвии до сих пор остается более 100 000 гектаров, загрязненных боеприпасами, оставшимися после Первой и Второй мировых войн, а также периода оккупации. Ежегодно специалисты обезвреживают тысячи подобных находок.

Важно для жителей!

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет — не прикасайтесь к нему, не пытайтесь разбирать или перемещать. По возможности следует оградить или обозначить место находки. Об этом нужно сообщить в ближайшее отделение Государственной полиции (телефон 110) или по номеру 112, кратко описав находку. Пожалуйста, следуйте полученным инструкциям. На место прибудут специалисты, которые обезвредят опасный предмет.

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