В окрестностях Риги пройдут учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов: что важно знать жителям
С 9 по 20 июня в окрестностях Риги пройдут учения специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Во время учений военнослужащие Национальных вооруженных сил и земессарги будут отрабатывать навыки поиска и уничтожения взрывоопасных объектов.
С начала года специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов уже выезжали на 439 вызовов. В общей сложности было уничтожено 1794 взрывоопасных объекта и 7103 единицы стрелковой боеприпасов. На территории Латвии до сих пор остается более 100 000 гектаров, загрязненных боеприпасами, оставшимися после Первой и Второй мировых войн, а также периода оккупации. Ежегодно специалисты обезвреживают тысячи подобных находок.
Важно для жителей!
Если вы обнаружили взрывоопасный предмет — не прикасайтесь к нему, не пытайтесь разбирать или перемещать. По возможности следует оградить или обозначить место находки. Об этом нужно сообщить в ближайшее отделение Государственной полиции (телефон 110) или по номеру 112, кратко описав находку. Пожалуйста, следуйте полученным инструкциям. На место прибудут специалисты, которые обезвредят опасный предмет.