В окрестностях Риги пройдут учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов: что важно знать жителям

С начала года специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов уже выезжали на 439 вызовов. В общей сложности было уничтожено 1794 взрывоопасных объекта и 7103 единицы стрелковой боеприпасов. На территории Латвии до сих пор остается более 100 000 гектаров, загрязненных боеприпасами, оставшимися после Первой и Второй мировых войн, а также периода оккупации. Ежегодно специалисты обезвреживают тысячи подобных находок.