Цеппелины, шакотис и развлечения: на Центральном рынке Риги пройдет большая литовская ярмарка
С 13 по 15 июня на Центральном рынке Риги у Мясного павильона будет царить особая атмосфера — в течение трех дней там будет идти ярмарка литовских ремесел и кулинарного наследия, в которой примут участие 70 торговцев из соседней Литвы.
На литовской ярмарке можно будет приобрести украшения ручной работы, одежду, изделия из керамики и фарфора, льняной текстиль, плетеные корзины, посуду и национальные сувениры. Каждый предмет отражает литовские народные традиции и мастерство ремесленников.
Мастера литовского кулинарного наследия предложат широкий выбор домашних деликатесов — копченое мясо и рыбу, более 30 видов сыров, кондитерские изделия, натуральные специи и другие традиционные продукты. Посетители смогут попробовать любимые литовские блюда: цеппелины, холодный свекольник, блинчики жямайчу, домашний квас из ржаного хлеба и другие вкусности.
Во время ярмарки будут проходить демонстрации ремесленного мастерства — желающие смогут увидеть, как изготавливаются восковые свечи, вырезаются деревянные ложки, плетутся корзины, прядется пряжа, а также будет показан процесс приготовления знаменитого литовского торта шакотис.
Кульминацией мероприятия станут 14 и 15 июня: гостей ярмарки порадуют выступления литовских фольклорных коллективов с песнями и танцами, а также концерт звезды литовской эстрады — маэстро Валдемараса Франкониса.