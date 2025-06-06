Цеппелины, шакотис и развлечения: на Центральном рынке Риги пройдет большая литовская ярмарка

На литовской ярмарке можно будет приобрести украшения ручной работы, одежду, изделия из керамики и фарфора, льняной текстиль, плетеные корзины, посуду и национальные сувениры. Каждый предмет отражает литовские народные традиции и мастерство ремесленников.