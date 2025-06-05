В Риге открылся новый ресторан сети MySushi

«С большой радостью продолжаем развитие MySushi в Латвии. Открытие ресторана в AKROPOLE Rīga — это еще один шаг к нашей цели: сделать вкусные и качественные суши доступными для широкой аудитории. Мы видим растущий интерес к азиатской кухне и уверены, что это только начало нашего успешного пути в Латвии», — отмечает исполнительный директор MySushi Кристи Салусте.