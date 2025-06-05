В Риге открылся новый ресторан сети MySushi
Крупнейшая сеть суши-ресторанов Эстонии MySushi, входящая в состав ведущей в Балтии группы в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group, продолжает расширение в Латвии. 4 июня в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga начал работу уже второй ресторан этой сети в столице.
«С большой радостью продолжаем развитие MySushi в Латвии. Открытие ресторана в AKROPOLE Rīga — это еще один шаг к нашей цели: сделать вкусные и качественные суши доступными для широкой аудитории. Мы видим растущий интерес к азиатской кухне и уверены, что это только начало нашего успешного пути в Латвии», — отмечает исполнительный директор MySushi Кристи Салусте.
В день открытия гостей угощали тортом и напитками, а посетителям торгового центра дарили бесплатные суши. Также все желающие могли принять участие в развлекательных активностях — например, покрутить колесо удачи и выиграть призы.
Первый ресторан MySushi открылся в Латвии в 2021 году в торговом центре Rīga Plaza. В ближайшие годы компания планирует открыть до 15 ресторанов по всей Латвии, инвестировав в развитие сети более 2 миллионов евро. Следующее открытие запланировано на 2 июля — ресторан появится в ТЦ Origo.