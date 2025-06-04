Politico: крупнейшие в ЕС покупатели российского газа не готовы от него отказаться

Ранее ВВС сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте углеводородов втрое больше, чем Украина получила в виде помощи от союзников, а сами союзники заплатили России за ее ископаемые больше, чем предоставили Киеву помощи.