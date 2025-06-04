Politico: крупнейшие в ЕС покупатели российского газа не готовы от него отказаться
Франция и Бельгия, крупнейшие покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейском союзе (ЕС), отказываются поддерживать план Брюсселя по запрету закупок СПГ из России, сообщает издание Politico.
Перед принятием решения эти страны хотят получить дополнительные гарантии относительно экономических и юридических последствий такого шага. Министр энергетики Франции Марк Ферачи в интервью Politico заявил, что Париж поддерживает предложенную стратегию ЕС по диверсификации энергоснабжения. Однако он косвенно намекнул на планы Франции заменить российские поставки на поставки из Катара.
Бельгия, второй по величине покупатель российского газа в ЕС после Франции, сначала хочет получить подробный отчет о возможных экономических последствиях прекращения поставок из России. Министр энергетики Бельгии Матье Би заявил, что страна проведет технические переговоры о влиянии отказа ЕС от российских энергоресурсов на инфраструктуру СПГ в Бельгии.
Тем временем Испания и Нидерланды, также крупные импортеры российского СПГ, готовы поддержать ожидаемое решение ЕС о прекращении закупок российского газа.
По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания импортировали из России 16,77 миллиона тонн СПГ. Общая сумма, полученная Россией от продажи СПГ этим четырем странам ЕС в прошлом году, превысила шесть миллиардов евро.
Ранее ВВС сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте углеводородов втрое больше, чем Украина получила в виде помощи от союзников, а сами союзники заплатили России за ее ископаемые больше, чем предоставили Киеву помощи.