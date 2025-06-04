Глава LDz: Латвия могла заработать на поставках китайских товаров в Европу - но мешает Россия

Он отметил, что LDz заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном, которое могло бы обеспечить определенную непрерывность транзитных грузопотоков, и с Китаем. Однако, учитывая географию, он отметил, что эти грузы не могут попасть в Латвию иным путем, кроме как через территорию России. Со своей стороны, Россия в настоящее время использует различные средства, чтобы максимально ограничить транзитные грузопотоки в Латвию, добавил Гринбергс.