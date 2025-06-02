Звук прошлого: аудиогид на речной прогулке по Риге удивил оторванностью от реальности
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Звук прошлого: аудиогид на речной прогулке по Риге удивил оторванностью от реальности

Отдел новостей

Otkrito.lv

В социальных сетях обсуждается казус, произошедший во время речной прогулки по Риге. Один из пассажиров небольшого экскурсионного судна, прокатившись с дочерью по каналу и Даугаве, обратил внимание на довольно странное содержание аудиогида.

В комментарии мужчина написал: "С дочкой покатались на кораблике по каналу и Даугаве. Аудиогид явно нуждается в обновлении. Хоть и на английском, но полон неточностей: с вокзала якобы ходят поезда в Москву и Петербург, памятник Пушкину и прочее".

фото: скриншот

Эти слова вызвали волну обсуждений. Были и критика в адрес организаторов речных экскурсий, но также под постом появился ироничный комментарий: "Дружище, если ты не заметил – мосты рушатся, дороги в ямах, а на Rail Baltica денег нет, аудиогид — это одна из наших последних проблем".

Темы

РигаRail BalticaЦентральный вокзалРижский каналДемонтаж памятника ПушкинуГородской канал

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