Звук прошлого: аудиогид на речной прогулке по Риге удивил оторванностью от реальности

Эти слова вызвали волну обсуждений. Были и критика в адрес организаторов речных экскурсий, но также под постом появился ироничный комментарий: "Дружище, если ты не заметил – мосты рушатся, дороги в ямах, а на Rail Baltica денег нет, аудиогид — это одна из наших последних проблем".