В Гаркалне за 12 млн евро построят новый детский сад
В Гаркалне в мае началось строительство нового дошкольного образовательного учреждения. Новый детский сад будет располагаться на Видземском шоссе 34А, 38А.
В саду предусмотрены места для 200 детей. Планируется создание десяти групп: три группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, две комбинированные группы и пять групп для детей в возрасте от 4 лет до начала получения основного образования.
В детском саду будут учебные помещения, комнаты для реабилитации, зал для мероприятий, спортивный зал, столовая, два бассейна, кухонный блок, зеленый класс для занятий на открытом воздухе, автомобильные стоянки, велопарковки, игровые площадки. Территория учреждения будет благоустроена с зелеными насаждениями.
Общие инвестиции в проект составляют 12,196 миллиона евро. Стоимость строительных работ — 9,974 миллиона евро, включая расходы на строительный надзор и авторский надзор.
Проект частично финансируется Европейским фондом регионального развития в размере 4,83 миллиона евро. Окончание строительных работ запланировано на июль 2027 года.