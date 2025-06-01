ФОТО: тысячи людей собрались в Межапарке на четвертый Большой концерт

«Наша цель — каждый год создавать что-то новое и невиданное. Каждый новый концерт — как очередное чудо. Размер сцены помогает создать ощущение, что Межапарк превращается в другую реальность: художественная среда, огромные экраны, современные 3D- и 2D-графики, тексты песен, приглашающие подпевать — все это формирует единое пространство, где каждый зритель ощущает себя частью события. Даже люди с нарушением слуха звонят и спрашивают — будут ли снова тексты песен, чтобы они тоже могли подпевать, как в прошлые годы. И да — будут! Подпевать смогут все, и не подпевать будет невозможно. Это момент единения и праздника для всех нас», — сказал перед концертом режиссер четвертого Большого концерта Papa Chi.