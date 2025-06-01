Тысячи людей собрались в Межапарке на четвертый Большой концерт
На Большой эстраде Межапарка прошел четвертый Большой концерт, собравший латвийские группы и исполнителей для исполнения песен из золотого фонда популярной ...
ФОТО: тысячи людей собрались в Межапарке на четвертый Большой концерт
В субботу на Большой эстраде Межапарка прошел четвертый Большой концерт, собравший латвийские группы и исполнителей для исполнения песен из золотого фонда популярной латвийской музыки, которым подпевали тысячи зрителей.
Концерт в этом году прошел на грандиозной сцене, ширина которой достигала почти 100 метров, а размеры превышали даже целые кварталы домов в центре Риги — как по высоте, так и по длине.
«Наша цель — каждый год создавать что-то новое и невиданное. Каждый новый концерт — как очередное чудо. Размер сцены помогает создать ощущение, что Межапарк превращается в другую реальность: художественная среда, огромные экраны, современные 3D- и 2D-графики, тексты песен, приглашающие подпевать — все это формирует единое пространство, где каждый зритель ощущает себя частью события. Даже люди с нарушением слуха звонят и спрашивают — будут ли снова тексты песен, чтобы они тоже могли подпевать, как в прошлые годы. И да — будут! Подпевать смогут все, и не подпевать будет невозможно. Это момент единения и праздника для всех нас», — сказал перед концертом режиссер четвертого Большого концерта Papa Chi.
На концерте звучали любимые народом мелодии в особых аранжировках, объединяющих артистов разных жанров на одной сцене. В этом году на сцену вышли группы Eolika, Astro’n’out, Tautumeitas, Carnival Youth, а также исполнители Жорж Сиксна, Зигфрид Муктупавелс, Патриша, Финькис, Озолс, Ольга Раецка, Андрис Кейшс, Иво Фоминс, Крис Ноа, Интарс Бусулис, Кристине Пазе, Рейнис Сеянс и другие. Также на сцене выступили певцы хора Maska и, конечно, биг-бенд Большого концерта под управлением дирижера Яниса Ивушканса.
Программа концерта включала как хорошо знакомые, так и неожиданные музыкальные сотрудничества, создающие особое звучание и атмосферу праздника. Главным героем мероприятия неизменно оставался самый большой хор Латвии — зрители, которые пели вместе с артистами на сцене.