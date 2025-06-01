Латвия тормозит: почему буксует реновация жилого фонда?

Несмотря на то, что в рамках программы поддержки, открытой 3 апреля 2025 года, за очень короткий срок были зарезервированы все средства, выделенные на программу энергоэффективности многоквартирных домов (173 млн евро, всего 338 заявок), и новые заявки не принимаются, текущая тенденция реновации существенно не изменится, прогнозирует Яунземс. Хотя спрос на квартиры в новых проектах в 2024 году увеличился, Яунземс не считает вероятным, что большая часть существующего жилого фонда в Латвии будет заменена новостройками.