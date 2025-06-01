Мужчина почувствовал покалывание в руках, но списал это на усталость - несколько дней спустя он оказался парализован
31-летний автомеханик из Ноттингема, Люк Пикеринг, однажды почувствовал странное покалывание в руке и решил, что это от усталости, полагая, что неприятное ощущение вскоре исчезнет. Однако спустя несколько дней он понял, что теряет контроль над своим телом.
По его словам, все началось в обычный рабочий день в ноябре 2023 года, когда он трудился механиком в Ноттингеме. «Я подумал, что это просто мурашки, которые бывают, когда долго сидишь в неудобной позе», — рассказывает Люк. Но уже на следующий день он заметил, что покалывание переместилось из рук в ноги и пальцы ног. Кроме того, он чувствовал необычную слабость и подавленность, что вызвало у него тревогу.
Реальный тревожный сигнал прозвучал, когда он осознал, что может подвергнуть своих детей опасности. «Я нес своего старшего ребенка вниз по лестнице и вдруг почувствовал сильную слабость — подумал, что, возможно, уроню его», — вспоминает Люк. Эта неожиданная слабость заставила его задуматься о более серьезной причине, и по настоянию своей партнерши Аликсы он обратился в местное отделение неотложной помощи.
В больнице ему провели несколько обследований, и врачи диагностировали у Люка синдром Гийена-Барре (GBS) — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует периферическую нервную систему. «Я думал, что скоро вернусь домой, но с каждым днем становилось только хуже», — вспоминает Пикеринг. «Сначала я ходил с костылями, затем оказался в инвалидной коляске. Я уже не мог ничего делать самостоятельно». Со временем симптомы лишь усиливались. «Я оказался парализован от головы до ног. Даже лицо было парализовано, поэтому три недели я спал с открытыми глазами», — добавил он.
В общей сложности он провел в больничной постели 94 дня, в течение которых врачи проводили ему иммунотерапию — внутривенное введение иммуноглобулина (IVIG) и процедуры плазмафереза. Однако его состояние продолжало ухудшаться, и его перевели в отделение интенсивной терапии. «Я чувствовал, как становлюсь все слабее. Я мысленно готовился попрощаться с семьей, но не мог произнести это вслух. Когда меня увозили, я лишь пробормотал: “Увидимся позже”», — вспоминает он.
После третьего курса терапии IVIG его состояние начало улучшаться, и незадолго до Рождества его перевели в реабилитационный центр. В феврале 2024 года он уже мог ходить, но путь к восстановлению оказался непростым. «Я знал, что мое тело еще не готово, но ты просто идешь и делаешь», — говорит он. Пикеринг признается, что до сих пор не чувствует пальцев на ногах и беспокоится о том, что болезнь может вернуться. «Если я просыпаюсь среди ночи и чувствую покалывание в руках, я уже не могу уснуть, потому что боюсь, что все начнется снова», — говорит он.