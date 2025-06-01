Мужчина почувствовал покалывание в руках, но списал это на усталость - несколько дней спустя он оказался парализован

После третьего курса терапии IVIG его состояние начало улучшаться, и незадолго до Рождества его перевели в реабилитационный центр. В феврале 2024 года он уже мог ходить, но путь к восстановлению оказался непростым. «Я знал, что мое тело еще не готово, но ты просто идешь и делаешь», — говорит он. Пикеринг признается, что до сих пор не чувствует пальцев на ногах и беспокоится о том, что болезнь может вернуться. «Если я просыпаюсь среди ночи и чувствую покалывание в руках, я уже не могу уснуть, потому что боюсь, что все начнется снова», — говорит он.