Нравятся ли вам такие крыши остановок?
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"Прикольно, но зачем это вообще?" Как выглядят остановки в Риге с "зеленой" крышей
В Риге постепенно устанавливают новые навесы на остановках общественного транспорта, и четыре из них особенно выделяются - они оснащены "зелеными" крышами, то есть на них в буквальном смысле растут растения.
Такая инициатива является частью усилий Риги по устойчивому развитию городской среды. Об этом сообщается на странице Rīga attīstās в Facebook. Там же есть и фотографии новых остановок. Их крыши покрытыми устойчивыми к засухе растениями. Это так называемые крыши из седума, состоящие из суккулентов, которые не только украшают городской пейзаж, но и приносят экологическую пользу.
Подобные крыши улучшают эстетический облик города; способствуют улучшению качества воздуха; снижают эффект перегрева в жаркое время года.
Где можно найти такие остановки:
- на улице Таллинас (обе остановки «Vārnu iela»);
- на улице Гертрудес (остановка «Avotu iela»);
- на проспекте Бривибас (остановка «Rūpnīca “VEF»).
В соцсетях вокруг новшества развернулись дискуссии. Кому-то "зеленые" крыши нравятся, а кто-то не видит в них особого смысла.
- "Прикольно, но зачем это вообще? Просто для красоты?"
- "Никогда бы не подумал, что такое возможно у нас. Интересно, как это работает зимой?"
- "Лучше бы скамеек больше поставили, чем траву на крышу…"
- "Кто за этим будет ухаживать? Через год все засохнет".
- "Сначала бы мусорки нормальные поставили, потом уже клумбы на крышах".
- "Впервые вижу остановку, которую хочется сфотографировать".
- "Молодцы, наконец-то что-то приятное для глаз и полезное для города".
- "Хочу такую же у себя во дворе. Где можно подписать петицию?"