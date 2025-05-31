"Прикольно, но зачем это вообще?" Как выглядят остановки в Риге с "зеленой" крышей

Такая инициатива является частью усилий Риги по устойчивому развитию городской среды. Об этом сообщается на странице Rīga attīstās в Facebook. Там же есть и фотографии новых остановок. Их крыши покрытыми устойчивыми к засухе растениями. Это так называемые крыши из седума, состоящие из суккулентов, которые не только украшают городской пейзаж, но и приносят экологическую пользу.