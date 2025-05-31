Глава МИД Литвы: не России решать, кому быть членом НАТО, а кому - нет

В то же время агрессия России против Украины началась в 2014 году с аннексии Крыма и войны в Донбассе, хотя на тот момент у Киева не было реальных перспектив вступить в НАТО в ближайшем будущем. Как сообщает BNS, Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России. Страна не получила официального приглашения, поскольку 32 государства-члена пытаются достичь консенсуса по этому вопросу.