Глава МИД Литвы: не России решать, кому быть членом НАТО, а кому - нет
В то время как Россия добивается от НАТО обещания не принимать в альянс другие страны Восточной Европы, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что это попытка Москвы отвлечь внимание от мирных переговоров.
Кястутис Будрис также подчеркнул, что не России решать, кто может стать новыми членами НАТО. «НАТО расширяется, когда НАТО решает принять новых членов, для этого есть условия. Все государства, которые входят в евроатлантическое оборонное пространство, могут захотеть стать членами НАТО в соответствии с Вашингтонским договором, и не России решать, кому быть членом НАТО, а кому - нет», — заявил Будрис во время визита в Испанию в пятницу.
«Это очередное желание отвлечь внимание от сути, а суть — это прекращение огня, его необходимо достичь, и мы поддерживаем усилия американцев, направленные на то, чтобы потребовать от России немедленно прекратить агрессию и сесть за стол переговоров в условиях прекращения огня», — сказал он.
По словам литовского министра, заявления Москвы связаны с затягиванием и попыткой избежать «всех плохих последствий». «Главным вопросом к россиянам остается вопрос, согласны вы на прекращение огня или нет», — заявил глава литовской дипломатии.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил ABC News в четверг, что расширение НАТО на восток вызывает понятную обеспокоенность у президента России Владимира Путина. В качестве одного из условий прекращения полномасштабной войны против Украины Путин потребовал от НАТО письменного обязательства не принимать больше в блок страны Восточной Европы, а это означало бы, что Альянс не сможет принять Украину, Грузию, Молдову и другие страны в будущем, сообщило агентство Reuters. Москва заявляет, что желание Украины вступить в НАТО является одной из главных причин вторжения России.
В то же время агрессия России против Украины началась в 2014 году с аннексии Крыма и войны в Донбассе, хотя на тот момент у Киева не было реальных перспектив вступить в НАТО в ближайшем будущем. Как сообщает BNS, Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России. Страна не получила официального приглашения, поскольку 32 государства-члена пытаются достичь консенсуса по этому вопросу.