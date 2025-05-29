Жителей Латвии спросили, что их волнует больше всего - вот какими были их ответы

Данные последнего опроса "Евробарометра" свидетельствуют о том, что правительству Латвии не доверяют 60% жителей, в то время как доверяют 27% участников опроса. Кроме того, 62% респондентов не доверяют парламенту, а доверяет 31% жителей Латвии. Евросоюзу доверяют 54% жителей Латвии и не доверяют 34%.