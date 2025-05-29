"Откачивали две машины скорой помощи": в Даугавпилсе новое хобби мужчины обернулось трагедией

Следует отметить, что у мужчины была большая семья, но это не остановило его от опасных занятий — он регулярно отправлялся в местные леса, где искал свои «сокровища» и разбирал их в сарае рядом с домом. К несчастью, беда была неизбежна — однажды снаряд взорвался у 45-летнего мужчины в руках. По словам жителей улицы Зару, звук взрыва был слышен на несколько улиц, и сначала многим показалось, что взорвался газовый баллон.