"Откачивали две машины скорой помощи": в Даугавпилсе новое хобби мужчины обернулось трагедией
Житель Даугавпилса пару месяцев назад занялся новым хобби — поиском и разборкой боеприпасов времен войны. К сожалению, нехватка опыта и излишняя самоуверенность сыграли роковую роль — один из снарядов взорвался у него в руках, сообщает передача «Degpunktā».
Один из местных жителей рассказал, что мужчина начал увлекаться этим два месяца назад и был в этом деле новичком. «Ходит, работает с металлоискателем. Находит, а потом дома разбирает», — говорит житель.
Следует отметить, что у мужчины была большая семья, но это не остановило его от опасных занятий — он регулярно отправлялся в местные леса, где искал свои «сокровища» и разбирал их в сарае рядом с домом. К несчастью, беда была неизбежна — однажды снаряд взорвался у 45-летнего мужчины в руках. По словам жителей улицы Зару, звук взрыва был слышен на несколько улиц, и сначала многим показалось, что взорвался газовый баллон.
«Не знаю, что сейчас с его здоровьем, вроде как лицо сильно пострадало и точно руки. Его откачивали две машины скорой помощи, все они там были», — рассказывает местный житель.
По информации Государственной полиции, мужчина получил тяжелые телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция начала уголовный процесс по факту происшествия. Также полиция напоминает, что при обнаружении любых взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 110.