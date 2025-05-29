Учат в школе: нужны ли детям в Латвии уроки по управлению дронами

Пабрикс подчеркивает, что развитие индустрии дронов существенно влияет на помощь Украине: «Мы видим, что Россия не готова ни к перемирию, ни к миру. Я думаю, что это приведет к тому, что западные союзники будут оказывать Украине все более существенную военную помощь. Не думаю, что у России есть возможность сильно изменить ситуацию в военном отношении. Да, она может терроризировать мирных жителей, может уничтожать ракетами гражданские объекты и города, но это не дает ей никакого серьезного преимущества на фронте».