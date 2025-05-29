Учат в школе: нужны ли детям в Латвии уроки по управлению дронами
Артис Пабрикс подчеркивает важность внедрения беспилотных технологий в систему обороны Европы. Он считает, что наряду с развитием индустрии дронов необходимо обучать молодежь их управлению уже со школьной скамьи, делая это частью программы гражданской обороны.
По словам экс-министра обороны Артиса Пабрикса, Латвия сейчас является лидером среди стран Балтии в производстве беспилотников — как воздушных, так и морских, а также наземных, сообщает LSM+. Однако мало произвести современные дроны — нужны люди, которые умеют ими управлять. Пабрикс считает, что обучение кибербезопасности и основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи. «Конечно, уже сейчас есть различные частные школы и курсы. Яунсардзе также обучает молодежь управлению дронами. Эти программы развиваются, и промышленность готова их поддерживать. Но самым правильным было бы включение программы по управлению дронами в школьный учебный курс по гражданской обороне».
Пабрикс подчеркивает, что развитие индустрии дронов существенно влияет на помощь Украине: «Мы видим, что Россия не готова ни к перемирию, ни к миру. Я думаю, что это приведет к тому, что западные союзники будут оказывать Украине все более существенную военную помощь. Не думаю, что у России есть возможность сильно изменить ситуацию в военном отношении. Да, она может терроризировать мирных жителей, может уничтожать ракетами гражданские объекты и города, но это не дает ей никакого серьезного преимущества на фронте».
Пабрикс считает, что Евросоюз слишком затянул с помощью Украине, но «лучше позже, чем никогда». «Самое главное сейчас, когда эти политические ограничения сняты, — вооружить Украину потенциалом, чтобы она могла нанести ответный удар. Россия должна понять, что ее преступления не могут продолжаться бесконечно и безответно».
Ранее премьер-министр Эвика Силиня назвала Латвию хорошим местом для инвестиций в производство дронов.