В Риге открылась Maxima XXX нового концепта: что изменилось?
Продолжая развивать торговую сеть по всей Латвии, сегодня, 28 мая, в торговом центре Rīga Plaza был торжественно открыт магазин нового концепта Maxima XXX. В его создание и адаптацию к новому формату было инвестировано почти полмиллиона евро, благодаря чему улучшена энергоэффективность магазина, а также создана более удобная и интуитивно понятная среда как для покупателей, так и для сотрудников.
В магазине оборудована расширенная зона самообслуживания, где клиентам доступно уже 15 касс самообслуживания. Торговый зал также был преобразован – он стал более просторным, светлым, а открытая планировка и более удобное расположение товаров позволяют покупателям делать покупки с большим комфортом. Эти улучшения одновременно улучшают и условия работы, и повышают эффективность труда для почти 70 сотрудников Maxima.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши магазины становились удобнее, более прозрачными и соответствовали современным потребностям клиентов. Инвестируя в современные технологии и улучшая торговые пространства, мы создаем среду, в которой покупки становятся более приятными. Это позволяет не только повысить качество обслуживания, но и быстрее и эффективнее реагировать на запросы покупателей. Например, мы расширили отдел свежих фруктов и овощей, предлагая более широкий и качественный выбор для повседневных блюд, а также пополнили ассортимент замороженных продуктов, которые пригодятся как на каждый день, так и для праздничных столов. А для тех, кто хочет порадовать себя вкусной выпечкой, теперь доступен еще более разнообразный ассортимент свежевыпеченных булочек и слоек – и все это с сохранением нашей приверженности предлагать товары по низким ценам», – рассказывает Арта Эвелина Тимермана, директор департамента торговли Maxima Latvija.
Единая концепция магазинов Maxima внедряется во всех странах Балтии и предполагает, что магазины аналогичного формата будут усовершенствованы так, чтобы в них было удобнее и проще делать покупки, ассортимент был адаптирован к потребностям покупателей, а на полках магазинов были представлены самые популярные продукты. После преобразования магазинов в новый формат Maxima, торговая сеть по всей Латвии продолжит предлагать разнообразный ассортимент готовых блюд Meistara Marka, а также продукцию нового частного продовольственного бренда Well Done с богатым выбором свежих продуктов питания по доступной цене.