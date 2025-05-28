В Риге открылась Maxima XXX нового концепта: что изменилось?

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши магазины становились удобнее, более прозрачными и соответствовали современным потребностям клиентов. Инвестируя в современные технологии и улучшая торговые пространства, мы создаем среду, в которой покупки становятся более приятными. Это позволяет не только повысить качество обслуживания, но и быстрее и эффективнее реагировать на запросы покупателей. Например, мы расширили отдел свежих фруктов и овощей, предлагая более широкий и качественный выбор для повседневных блюд, а также пополнили ассортимент замороженных продуктов, которые пригодятся как на каждый день, так и для праздничных столов. А для тех, кто хочет порадовать себя вкусной выпечкой, теперь доступен еще более разнообразный ассортимент свежевыпеченных булочек и слоек – и все это с сохранением нашей приверженности предлагать товары по низким ценам», – рассказывает Арта Эвелина Тимермана, директор департамента торговли Maxima Latvija.