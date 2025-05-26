ФОТО: так преобразится город после того, как построят велодорожку Рига-Улброка

Новая велоинфраструктура будет построена на участке улицы Деглава от Деглавского моста до улицы Ницгалес, на участке улицы Ницгалес от улицы Деглава до улицы категории D, на участке улицы категории D от улицы Ницгалес до улицы Илукстес, на участке улицы Илукстес от улицы категории D до улицы Деглава и на участке улицы Деглава от улицы Илукстес до улицы Андрея Сахарова. Существующая велосипедная инфраструктура будет обновлена на участке улицы Деглава от улицы Сахарова до улицы Лубанас и на кольце улицы Лубанас до существующей велодорожки на шоссе P4.