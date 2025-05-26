ФОТО: так преобразится город после того, как построят велодорожку Рига-Улброка
фото: Рижская дума
Новая велосипедная инфраструктура соединится с существующей рижской инфраструктурой Риги, обеспечивая доступ к центру города для жителей микрорайонов Пурвциемс и Дрейлини.
В Латвии

ФОТО: так преобразится город после того, как построят велодорожку Рига-Улброка

Отдел новостей

LETA

Началось строительство регионального и городского велосипедного маршрута Рига-Улброка. Новая велосипедная инфраструктура будет построена на участке от моста Августа Деглава до круговой развязки улиц Деглава и Лубанас, ее общая протяженность составит 5,9 километра.

В рамках проекта будет создано разделенное дорожное пространство для пешеходов и транспортных средств. Строительные работы планируется завершить в строительный сезон 2026 года.

фото: Рижская дума

Новая велосипедная инфраструктура соединится с существующей рижской инфраструктурой Риги, обеспечивая доступ к центру города для жителей микрорайонов Пурвциемс и Дрейлини.

фото: Рижская дума

Новая велоинфраструктура будет построена на участке улицы Деглава от Деглавского моста до улицы Ницгалес, на участке улицы Ницгалес от улицы Деглава до улицы категории D, на участке улицы категории D от улицы Ницгалес до улицы Илукстес, на участке улицы Илукстес от улицы категории D до улицы Деглава и на участке улицы Деглава от улицы Илукстес до улицы Андрея Сахарова. Существующая велосипедная инфраструктура будет обновлена на участке улицы Деглава от улицы Сахарова до улицы Лубанас и на кольце улицы Лубанас до существующей велодорожки на шоссе P4.

фото: Рижская дума

На всем протяжении будут построены широкий тротуар и велосипедная дорожка, которые в одних местах будут примыкать друг к другу, а в других будут отделены зелеными насаждениями. Проект также предусматривает работы по благоустройству и озеленению, максимально сохраняя существующее зеленое пространство.

Работы выполнит Tilts, общая сумма договора составляет 7,7 миллиона евро.

фото: Рижская дума
фото: Рижская дума

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