У каждого третьего жителя Латвии нет сбережений - это худший показатель среди стран Балтии

Более половины населения Латвии считают, что 10% дохода достаточно для сбережений. В Литве больше людей склонны считать, что на сбережения должно идти до 20% дохода. Когда речь заходит о том, какая сумма сбережений дала бы им реальное ощущение финансовой безопасности, половина респондентов в Латвии назвали сумму от 5000 до 10 000 евро. В Литве и Эстонии ситуация аналогичная, но относительно больше респондентов, чем в Латвии, ответили, что чувствовали бы себя финансово защищенными, если бы откладывали более 10 000 евро.