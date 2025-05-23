Концерты, стендап-шоу, караоке-вечера, мастер-классы: в Агенскалнсе открылся новый творческий квартал

Хагенсбергский двор был благоустроен на частные и привлеченные средства, здесь построена сцена и работают кафе. Еще до официального открытия двор доказал свою популярность, собирая сотни болельщиков на вечеринках по просмотру матчей чемпионата мира по хоккею IIHF — все мероприятия проходили при полном аншлаге.