Концерты, стендап-шоу, караоке-вечера, мастер-классы: в Агенскалнсе открылся новый творческий квартал
16 мая в исторической части Агенскалнса, на улице Слокас, 15, официально открылся двор Хагенсберга — новый творческий квартал, который уже в день открытия привлек множество посетителей, несмотря на дождливую погоду.
На церемонии открытия выступили ансамбль экспериментальной музыки Sub Scriptum и легендарный эстрадный артист Жорж Сиксна. Название двора отсылает к историческому названию Агенскалнса — «Хагенсберг», напоминая о богатом прошлом района.
Хагенсбергский двор был благоустроен на частные и привлеченные средства, здесь построена сцена и работают кафе. Еще до официального открытия двор доказал свою популярность, собирая сотни болельщиков на вечеринках по просмотру матчей чемпионата мира по хоккею IIHF — все мероприятия проходили при полном аншлаге.
Новый квартал планирует предлагать широкий спектр мероприятий — концерты, стендап-шоу, караоке-вечера, мастер-классы и silent disco. Открытие Хагенсбергского двора — важный шаг в процессе возрождения Агенскалнса, способствующий сохранению культурно-исторической идентичности района и развитию современной культурной инфраструктуры.