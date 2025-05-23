Скоро по всей Латвии заработают сирены тревоги - это проверка
фото: Mārtiņš Plūme/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Скоро по всей Латвии заработают сирены тревоги - это проверка

Отдел новостей

LETA

В пятницу с 10 часов по всей Латвии на три минуты будут включены сирены тревоги, чтобы проверить работу государственной системы раннего оповещения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во время проверки сирены будут звучать в течение трех минут в волнообразном режиме, то есть сирена будет звучать пять секунд, затем последует пауза, а затем еще один пятисекундный звук и пауза.

У жителей нет причин для беспокойства, и никаких дальнейших действий не требуется, так как это обычная проверка сирен.

ГПСС проводит проверку сирен раз в полгода. Операторов мобильной связи просят разослать СМС о плановой проверке сирен находящимся в Латвии гражданам Украины.

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