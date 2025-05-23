Почему в латвийских школах выдают учебники, от которых отказываются даже учителя, и где взять другие?

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в эфире передачи "Uz līnijas" подчеркнула: несправедливо возлагать всю ответственность за провальные результаты на учеников. Если система не обеспечивает качественные учебные средства, не может быть и качественного результата. В то же время исследования показывают, что влияние учителя составляет лишь около 40% от общего результата. Остальное зависит от семьи, мотивации ученика, социального контекста — но также и от тех материалов, с которыми школьник работает каждый день.