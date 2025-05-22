ВИДЕО: женщина, обучаясь вождению, врезалась в автозаправку Virši в Екабпилсском крае

Инцидент был зафиксирован и опубликован в социальных сетях. На видео видно, как автомобиль врезается в здание автозаправочной станции. В настоящее время проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств и установления ответственных. Сообщений о пострадавших пока не поступало.