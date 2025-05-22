Авария на заправке Virši в Екабпилсском крае.
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ВИДЕО: женщина, обучаясь вождению, врезалась в автозаправку Virši в Екабпилсском крае
В четверг, 22 мая, в населенном пункте Зилани, расположенном в Екабпилсском крае, произошел инцидент на автозаправочной станции Virši. Согласно предварительной информации, автомобилем управляла женщина, которая еще учится водить.
Мужчина, находившийся рядом с водительницей, по неподтвержденным данным, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент был зафиксирован и опубликован в социальных сетях. На видео видно, как автомобиль врезается в здание автозаправочной станции. В настоящее время проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств и установления ответственных. Сообщений о пострадавших пока не поступало.