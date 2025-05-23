Как выяснили в ЕС, в Латвии очень много людей, живущих только на пенсию по инвалидности

Наибольшая доля пенсионеров, получающих исключительно пенсии по инвалидности или другие регулярные выплаты по инвалидности, наблюдалась в Эстонии (11,5%), Дании (10,1%) и Литве (9,1%). В Латвии - чуть меньше, чем в Литве, и наша страна по этому показателю на четвертом месте в Евросоюзе. Самые низкие показатели — на Кипре (1,9%), Мальте (2,2%) и в Греции (2,5%).