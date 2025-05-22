Премьер Польши: Балтийское море может стать местом постоянной конфронтации
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подсанкционный российский корабль из "теневого флота" совершал подозрительные маневры у кабеля, соединяющего Польшу со Швецией, но поплыл обратно в российский порт после вмешательства польских военных.
В четверг утром глава правительства Польши принял участие в брифинге с командованием ВМС в Центре морских операций в Гдыне, где поблагодарил всех, кто участвовал в операции, сообщает "Европейская правда". "Я очень доволен, что очень эффективным, незаметным способом нам удалось отвлечь корабль от некоторых кинетических действий, которые могли бы вызвать повреждение силового кабеля", – сказал он.
"Мы все еще расследуем, были ли заложены какие-то заряды, понятно, что это нужно очень тщательно проверить", – отметил Туск. Он добавил, что пока никаких угрожающих сигналов нет.
В то же время глава правительства подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что инциденты с российскими диверсантами могут повторяться с большей интенсивностью в будущем. "С этим пересекается наша деятельность, то есть очень серьезные инвестиции – на суше и в море", – сказал он, добавив, что это касается офшорных ветровых электростанций или газопроводов.
"Давайте не будем обманывать себя (...) Балтика, возможно, станет местом – как сегодня восточная граница Польши – постоянной гибридной конфронтации", – сказал он. Он признал, что слово "гибридный" не совсем правильное, если кто-то просто "посылает подразделения для уничтожения инфраструктуры". "Это откровенная агрессия, направленная на вещи, касающиеся нашей безопасности, а не только энергетики", – сказал Туск.