Премьер Польши: Балтийское море может стать местом постоянной конфронтации

В то же время глава правительства подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что инциденты с российскими диверсантами могут повторяться с большей интенсивностью в будущем. "С этим пересекается наша деятельность, то есть очень серьезные инвестиции – на суше и в море", – сказал он, добавив, что это касается офшорных ветровых электростанций или газопроводов.