Убийство на стройке в Риге: беззащитных птиц забили лопатой на глазах ребенка

Организация помощи диким птицам «Drauga spārns» («Крыло друга») в социальной сети Facebook заявила, что птицы были убиты на строительном объекте по адресу Улброкас, 20, в Риге. По словам представителей организации, «рабочие объекта просто убили их лопатой: сначала мать, которая пыталась защитить своих птенцов, а затем и самих птенцов». Все это увидел ребенок, который стал очевидцем происходящего и рассказал об этом своей матери. Она незамедлительно связалась с организацией, после чего волонтер отправился на место происшествия и вызвал полицию.