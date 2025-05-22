Убийство на стройке в Риге: беззащитных птиц забили лопатой на глазах ребенка
В Риге разыгралась сцена вопиющей жестокости - среди строительных лесов произошло убийство беззащитных птиц. Рабочие, игнорируя законы и моральные нормы, расправились с чайкой и ее птенцами на глазах у ребенка.
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, совершенном в публичном месте или в присутствии несовершеннолетнего, — в данном случае, чайкой и ее птенцами, которых убили в Риге. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, с возможным лишением права содержать определенные или любые виды животных до пяти лет, сообщили в Отделе общественных связей Государственной полиции. Как уточнили в полиции, личности причастных к инциденту установлены, в настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
Организация помощи диким птицам «Drauga spārns» («Крыло друга») в социальной сети Facebook заявила, что птицы были убиты на строительном объекте по адресу Улброкас, 20, в Риге. По словам представителей организации, «рабочие объекта просто убили их лопатой: сначала мать, которая пыталась защитить своих птенцов, а затем и самих птенцов». Все это увидел ребенок, который стал очевидцем происходящего и рассказал об этом своей матери. Она незамедлительно связалась с организацией, после чего волонтер отправился на место происшествия и вызвал полицию.
Как утверждается, чтобы скрыть улики, рабочие убрали гнездо и тела убитых птиц, однако волонтер обнаружил их выброшенными в мусорный контейнер.
На размещенных организацией фотографиях видно, что рядом с мусорными баками находятся два мертвых птенца.
Организация призывает Рижскую думу, которая является заказчиком строительных работ, а также ответственные ведомства, отреагировать и провести расследование, чтобы подобная жестокость больше не повторялась.