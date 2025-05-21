В помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом должны будут использовать только латышский язык

Одновременно с поправками в закон также планируется закрепить нормы, касающиеся участия членов комиссий в заседаниях в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи. Предусматривается, что член комиссии сможет участвовать в заседании удаленно, если не сможет прибыть на место проведения заседания по причине чрезвычайной ситуации или при наличии других особых обстоятельств, которые делают его очное участие невозможным. Участие в заседании в дистанционном формате будет возможно, если оно заранее согласовано с председателем заседания комиссии, при этом сам председатель сможет участвовать в заседании только очно.