От Мукусалас до Кекавы на велосипеде: в Риге началось масштабное строительство велодорожки

Строительство будет вестись параллельно проезжей части кольца Мукусалас, через ручей Биекенгравис, а также по улицам Мукусалас, Баускас, Зиепниеккална, Свилпес, Гулбью и Упью. Через Биекенгравис будет построен новый мост для пешеходов и велосипедистов, проходящий параллельно существующему автомобильному мосту. Также проект включает решение, ранее не применявшееся в Риге — на улице Упью будет создана велоулица, где у велосипедистов будет приоритет на проезжей части, при этом автотранспорт сохранит доступ к частным владениям.