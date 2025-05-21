От Мукусалас до Кекавы на велосипеде: в Риге началось масштабное строительство велодорожки
На этой неделе начинается создание велоинфраструктуры регионального и городского значения по маршруту Рига–Кекава, сообщает отдел внешней коммуникации Рижской думы.
Новая велоинфраструктура будет построена на участке от кольца Мукусалас до административной границы города Риги у Баускского шоссе, и ее протяженность составит 4,2 км.
Во время реализации проекта будет построена велоинфраструктура, отделенная как от пешеходов, так и от автомобильного транспорта. Завершение строительных работ запланировано на строительный сезон 2026 года. Велодорожка будет подключена к уже существующей велосипедной сети Риги, соединяя центр города с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи.
Строительство будет вестись параллельно проезжей части кольца Мукусалас, через ручей Биекенгравис, а также по улицам Мукусалас, Баускас, Зиепниеккална, Свилпес, Гулбью и Упью. Через Биекенгравис будет построен новый мост для пешеходов и велосипедистов, проходящий параллельно существующему автомобильному мосту. Также проект включает решение, ранее не применявшееся в Риге — на улице Упью будет создана велоулица, где у велосипедистов будет приоритет на проезжей части, при этом автотранспорт сохранит доступ к частным владениям.
На всем протяжении маршрута планируется строительство тротуара и трехметровой велодорожки, проложенных рядом и разделенных наклонным бордюром. В тех местах, где это позволят технические условия, тротуар и велодорожку разделит зеленая зона. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение: вдоль кольца Мукусалас и Биекенгрависа планируется высадка новых рядов деревьев.
На маршруте предусмотрено несколько зон отдыха, оборудованных скамейками, урнами и велопарковками. В одной из таких зон будет установлен питьевой фонтан и велоремонтная станция. Работы выполнит компания Tilts, общая сумма контракта составляет 5,9 миллиона евро.
Как сообщалось ранее, создание велоинфраструктуры регионального и городского значения по направлению Рига–Кекава является одним из трех подобных проектов, включенных в план восстановления и устойчивости ЕС. Остальные два маршрута — Рига–Улброка и Рига–Бабите–Пиньки.