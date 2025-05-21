Почему в Латвии такие дорогие продукты питания? Фермеры считают, что цены можно понизить хоть завтра

Другая проблема, влияющая на цены, — низкая конкуренция среди магазинов. «У нас две-три крупные торговые сети, которые слишком сильно расширили свое присутствие в Латвии. Rimi, Maxima, Lidl — они держат около 70% всего продуктового рынка. Это очень много. Они зарабатывают миллионы. Совет по конкуренции мог бы работать гораздо эффективнее. Мы, как фермеры, чувствуем, что на нашу продукцию делают слишком большую наценку — до 200 процентов», — отмечает Тронс.