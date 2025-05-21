Почему в Латвии такие дорогие продукты питания? Фермеры считают, что цены можно понизить хоть завтра
Цены на продукты продолжают расти, а затянувшаяся холодная весна вызывает вопросы о будущем урожае. Должны ли мы ожидать глобального продовольственного кризиса? Об этом в передаче "Домская площадь" на Latvijas Radio 4 рассуждает эксперт и член правления Латвийского общества «Крестьянский Сейм» Мартиньш Тронс.
«Погодная ситуация действительно неблагоприятна. Настолько низких температур и ливней в мае не было уже давно. Поля залиты водой, слишком холодно, и многие культуры просто не развиваются. Особенно картофель — он ждет потепления, но до того момента может просто сгнить», — говорит Тронс.
По его словам, прогнозировать урожай сейчас довольно трудно. «Возможно, погода наладится, но, возможно, нас летом ждут заморозки, ураганы, ливни».
Говоря о высоких ценах на продукты, Тронс подчеркивает: «Если бы государство захотело их снизить, оно могло бы сделать это уже на следующий день — достаточно снизить НДС. В 20 странах Европейского союза он снижен: в Польше — до 5%, в некоторых — до 2–3%. Только в Латвии, Литве и еще паре стран он такой высокий».
Другая проблема, влияющая на цены, — низкая конкуренция среди магазинов. «У нас две-три крупные торговые сети, которые слишком сильно расширили свое присутствие в Латвии. Rimi, Maxima, Lidl — они держат около 70% всего продуктового рынка. Это очень много. Они зарабатывают миллионы. Совет по конкуренции мог бы работать гораздо эффективнее. Мы, как фермеры, чувствуем, что на нашу продукцию делают слишком большую наценку — до 200 процентов», — отмечает Тронс.
Снизить НДС на продукты питания недавно призвала и Латвийская ассоциация торговцев. «Снижая НДС, мы не только поможем жителям, но и поспособствуем росту торговой активности в латвийской экономике», - заявила ассоциация.
Кроме того, недавно мы писали о том, что житель Латвии сравнил цены на продукты питания в США и в ЛР. Результат оказался не в нашу пользу.