Не гонись за дешевизной: жителям Латвии придется платить больше за покупки в китайских интернет-магазинах

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович сообщил Европейскому парламенту, что платформы электронной коммерции будут обязаны платить этот сбор за каждую посылку, чтобы помочь ЕС справиться с проблемами, вызванными массовым притоком дешевых товаров на территорию союза. С введением этого сбора будет отменен беспошлинный статус посылок стоимостью до 150 евро, которые импортируются напрямую потребителям — часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein.