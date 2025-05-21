Не гонись за дешевизной: жителям Латвии придется платить больше за покупки в китайских интернет-магазинах
Европейский союз объявил о намерении ввести фиксированный сбор в размере двух евро на посылки с низкой стоимостью, ежегодно поступающие в страны блока, главным образом из Китая.
Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович сообщил Европейскому парламенту, что платформы электронной коммерции будут обязаны платить этот сбор за каждую посылку, чтобы помочь ЕС справиться с проблемами, вызванными массовым притоком дешевых товаров на территорию союза. С введением этого сбора будет отменен беспошлинный статус посылок стоимостью до 150 евро, которые импортируются напрямую потребителям — часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein.
В прошлом году в ЕС поступило 4,6 миллиарда таких отправлений — более 145 посылок в секунду, и 91% из них были из Китая. ЕС прогнозирует дальнейший рост их количества. В Брюсселе считают, что эти показатели создают "совершенно новый вызов для контроля и безопасности, чтобы гарантировать соответствие отправляемой в ЕС продукции стандартам".
"Я не стал бы рассматривать эту плату как налог, а скорее как сбор за услугу, предназначенный для компенсации расходов", - заявил Марош Шефчович.
Брюссель также надеется, что часть доходов от этого сбора будет направлена в бюджет ЕС. Можно не сомневаться, что китайские интернет-магазины переложат бремя этого налога на плечи покупателей.
Тем временем, жителям Латвии посоветовали учиться делать покупки. По мнению экспертов, население переплачивает в магазинах, так не знает, как правильно надо в них затариваться